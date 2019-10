Valentino Rossi non nasconde la propria delusione dopo l'ottavo posto nel GP della Thailandia, chiuso con un distacco di 19'' dalla Yamaha di Fabio Quartararo, secondo al traguardo dietro al neo campione del mondo Marc Marquez: "Le ultime gare sono in fotocopia, pensavamo di aver trovato un buon set up dopo il warm up ma dopo pochi giri ho sofferto - ha spiegato il nove volte iridato -. È vero che a metà stagione abbiamo fatto dei cambiamenti che hanno migliorato il feeling con l’inserimento in curva e che da lì in poi ho faticato con il grip dietro, ma le due cose non sono correlate". Le Yamaha sembrano spezzate in due, almeno nel rendimento dei piloti, con Quartararo e Vinales veloci (non a caso sul podio a Buriram) e Morbidelli (6° a +14'') e Valentino più staccati: "Devo capire perché succede questo - ha detto Rossi -. Quartararo guida in maniera incredibile e Vinales gli si è attaccato, mentre io e Morbido soffriamo, forse per lo stile di guida. Io e Morbidelli siamo simili nelle linee che facciamo e come tiriamo su la moto, diversamente da Quartararo e Vinales".