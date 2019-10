Prima Marc, in attesa di Alex. La famiglia Marquez festeggia a Buriram il titolo mondiale numero 8 del fenomeno della Honda, sperando di bissare presto la gioia anche per il fratellino. E' proprio Alex, leader del campionato di Moto2, a tessere le lodi del fratello maggiore Marc, al sesto alloro nella classe regina: "Ha fatto un anno molto buono, ha fatto un campionato incredibile. Anche nella gara di oggi ha dimostrato di avere grande intelligenza: penso che abbia vinto il titolo perché è il pilota più forte - ha spiegato il 23enne, già iridato in Moto3 nel 2014 -. Lui vince ma non smette mai di lavorare. Sa dove migliorare e in ogni gara impara sempre qualcosa di nuovo. Anche oggi ha aspettato la Yamaha, che aveva molto grip, per poi passarla nel finale. Il mio titolo? Aspettiamo". Marquez junior al momento ha un vantaggio di 40 punti su Augusto Fernandez quando mancano 4 gare alla fine.