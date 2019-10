Sky VR46, Bulega 20: la festa è qui, in Giappone

Ottobre è un mese di compleanni in casa Sky Racing Team VR46. Tre giorni fa il neo maggiorenne Celestino Vietti Ramus, oggi è la volta di Nicolò Bulega. Sono 20, Bubi fa festa a Motegi, a quattro giorni dal GP del Giappone. Il giovane pilota emiliano torna nella terra dei samurai, dove nel 2016 conquistò il suo secondo podio in carriera (terzo). Era il primo anno con i colori del Team, da rookie della entry class. Vent’anni tra vecchi ricordi e nuovi obiettivi, sperando di festeggiare anche in pista, magari con un buon piazzamento nel 2019 e continuare a muovere la classifica dopo l'ottavo posto di Buriram.

Un brindisi per Bubi, il muffin è servito

Come per gli altri piloti della scuderia, il Team ha voluto celebrare con una clip video anche il compleanno di Nicolò. E’ la storia di un muffin “con le valigie” che vaga in cerca della destinazione finale. In metro, in treno e poi in ascensore verso la stanza del festeggiato. L’indirizzo è quello giusto, a svelarlo sono i palloncini con il numero venti, perfettamente adagiati sul letto. Insomma, forza Nico è il momento di spegnere le candeline e far festa con tecnici, meccanici e gli altri piloti. Prima di indossare casco e guantoni e tornare in pista per le Free practice 1 del venerdì di Motegi. Ci siamo quasi. Buon compleanno, Nicolò.