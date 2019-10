I ducatisti fiduciosi nel giorno riservato alle parole dei piloti, nella settimana del GP in Giappone. Dovizioso: "Mi aspetto di essere veloce e raccogliere punti preziosi", Petrucci: "Voglio tornare davanti". Il GP in diretta esclusiva domenica alle ore 8 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)

La battaglia per il titolo in MotoGP si è chiusa in Thailandia, dove Marquez ha vinto con 4 gare d'anticipo il Mondiale, ora le Ducati si lanciano all'attacco del 2° posto nella classifica piloti e nel primo in quella costruttori: "Dobbiamo portare a casa punti importanti. Questo weekend in Giappone possiamo fare bene, partiamo belli carichi - spiega Dovizioso - nelle ultime gare gli altri piloti si sono avvicinati, possono essere veloci in tanti, ma mi aspetto di essere veloce, possiamo dire la nostra viste le caratteristiche del tracciato".