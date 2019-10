Yamaha protagoniste sul circuito di Motegi: Maverick Vinales è il migliore nel primo turno di prove libere del GP del Giappone con il tempo di 1:45.572, Fabio Quartararo nella seconda sessione scende sotto l'1:45 e si porta in vetta in 1:44.764 (qui tutti i tempi). Battuti per 321 millesimi lo stesso Vinales e per 336 Marc Marquez, che nell'ultima gara in Thailandia ha conquistato matematicamente il titolo portando a 110 punti il proprio vantaggio su Dovizioso. Le Ducati su un circuito a loro storicamente favorevole chiudono con il 4° posto di Andrea Dovizioso e l'8° di Danilo Petrucci. Valentino Rossi (che ha modificato il proprio stile di guida, girando con due e non tre dita sulla leva del freno) guadagna in extremis l'accesso diretto al Q2: è 5° davanti alla Yamaha del Team Petronas di Franco Morbidelli, autore di un grande passo nel secondo turno.