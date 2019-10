Moto3, Motegi: Vietti al via dalla terza fila

Celestino ha confermato un buon feeling sul bagnato e partirà dalla nona casella. Giornata complessa per Dennis, al via dal fondo del gruppo è chiamato a un’altra rimonta. Nieto: “Ci aspetta una gara sull’asciutto. Siamo pronti”. GP Moto3 domani ore 5.00, sempre su Sky Sport MotoGP

In condizioni di pista bagnata Celestino Vietti ha ben figurato nelle QP di Motegi. Il rookie di Ciriè si è piazzato nono con il tempo di 2:10.350 dietro ad Aron Canet e a quasi quattro decimi dal poleman di giornata, Niccolò Antonelli. Segnali positivi erano già arrivati nel corso delle Free practice 3 di stamani, dove in condizioni di pista bagnata è stato il pilota che ha girato di più con quindici tornate all’attivo, chiudendo con il nono tempo nella singola sessione e sesto nella combinata. Partirà dunque dalla terza fila, pronto ad attaccare sin da subito il gruppo di testa. “Una buona qualifica sul bagnato – spiega Vietti - sono contento perché abbiamo sempre fatto un po’ fatica con queste condizioni mentre oggi siamo riusciti a fare un bello step in avanti grazie al lavoro di tutto il Team. Il feeling alla guida è buono e anche se domani ci attende una gara asciutta, tutte le informazioni raccolte oggi saranno più che utili per il futuro. Possiamo fare bene”.

E’ stato un weekend complesso per Dennis Foggia che ha riscontrato diverse difficoltà in questi due giorni di Motegi e sarà costretto a partire in fondo al gruppone (ventinovesimo). Il pilota romano è passato dal Q1 con il tempo di 2:13.163, quasi a tre secondi e mezzo da Antonelli. Servirà una gara di sostanza per recuperare terreno e rientrare in zona punti. “Un’altra giornata difficile – dice Foggia - ieri non avevo feeling sull’asciutto e tantomeno oggi sul bagnato. Sarà un GP complicato e tutto in rimonta. Spero di riuscire ad arrivare a punti”.

Nieto: “Bene Vietti, Foggià è in difficoltà”

L’analisi del Team Manager Sky VR46 dopo le qualifiche di Motegi. “Una giornata decisamente complicata per il meteo – commenta Nieto - e una terza fila di Celestino di cui siamo nel complesso soddisfatti. Domani sarà probabilmente una gara asciutta e siamo pronti. Dennis purtroppo è più in difficoltà: non ha feeling alla guida e domani sarà davvero difficile”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Moto3 - Warm up, ore 01.40

Moto2 - Warm up, ore 02.10

Moto3 - Gara ore 05:00

Moto2 - Gara ore 06.20