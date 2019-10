FP Australia: venerdì positivo per Foggia e Vietti

Dennis ha chiuso in top ten la prima giornata di Phillip Island, con un discreto passo sull’asciutto. Bene anche Celestino (dodicesimo), entrambi virtualmente in Q2. Nieto: “Giornata impegnativa, i ragazzi hanno lavorato bene. Pronti per le qualifiche”

Nella seconda sessione di prove Libere è tornato a splendere il sole così come Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus. “The Rocket” sull’asciutto ha fatto registrare il nono tempo (1:37.689), davanti a Gabriel Rodrigo e a poco meno di nove decimi da Aron Canet che ha stampato il miglior crono delle FP2. Un bel balzo in avanti rispetto al primo turno della mattina, dove si è girato in condizioni da bagnato e vedeva il pilota romano tanto distante dal gruppo di testa (26esimo). E’ tornato il sereno e anche l’ottimismo, in attesa di fare un altro step nella giornata di domani per entrare dritti in Q2. “Una bella FP2 – dice Foggia - sono contento. Abbiamo trovato una buona base su cui lavorare, ma il primo feeling nel complesso è stato positivo. L’obiettivo è avvicinare ulteriormente i più forti”.

Celestino Vietti è stato tra i piloti che ha girato di più, giusto per riprendere confidenza su una pista che gli ha regalato la prima gioia Mondiale della sua vita con il terzo posto del 2018. Il rookie di Ciriè ha piazzato il dodicesimo tempo (1:37.882) davanti a Kaito Toba. Un potenziale Q2 anche per Celestino, che in mattinata aveva faticato sul bagnato. Domani punterà a limare ulteriormente il distacco dal gruppetto di testa (oltre un secondo da Canet) e presentarsi al top per FP3 e QP. “Un buon avvio – spiega Vietti - non sono stato velocissimo, ma competitivo in entrambe le condizioni. Abbiamo qualche punto della pista in cui possiamo fare uno step in avanti e sappiamo dove intervenire e lavorare per essere nel gruppo dei più forti”.

Nieto: “Abbiamo lavorato bene, pronti per domani”

Le impressioni del Team Manager Sky VR46 al termine delle Free Practice 2 sul circuito di Phillip Island. “Una prima giornata impegnativa – commenta Nieto - la pioggia non ha reso le cose facili, ma abbiamo centrato l’obiettivo di portare entrambi i piloti in Q2. Dennis e Celestino hanno lavorato bene e siamo pronti ad affrontare il meteo di domani in vista della qualifica”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Sabato 26 ottobre

Moto3 - Libere 3, ore 00.00

Moto2 - Libere 3, ore 00.55

Moto3 - Qualifiche, ore 03.35

Moto2 - Qualifiche ore 04.30

Domenica 27 ottobre

Moto3 - Warm up, ore 00.40

Moto2 - Warm up, ore 01.10

Moto3 - Gara ore 02:00

Moto2 - Gara ore 03.20