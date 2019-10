Rea si aggiudica Gara 1 partendo dalla pole e regala la vittoria del titolo costruttori a Kawasaki. Davies secondo in rimonta, Lowes chiude il podio e guadagna terreno per la terza posizione nel mondiale. Quarto Bautista, Razgatlioglu sbaglia e perde la top-10. Il weekend in Qatar live su SkySport MotoGP (canale 208)

Jonathan Rea sfrutta le difficoltà Ducati in qualifica e si impone perentoriamente nella prima gara del weekend del Qatar. Dopo aver comandato le FP3, il cinque volte campione del mondo si porta a casa la ventitreesima Superpole in carriera precedendo le Yamaha di Alex Lowes e Sandro Cortese. Seconda fila per Tom Sykes, Loris Baz e Leon Haslam, mentre Alvaro Bautista sigla il settimo tempo ed è il primo di tanti big in difficoltà: ottavo Michael Van Der Mark, decimo Toprak Razgatlioglu, dodicesimo il leader del combinato delle libere Chaz Davies.



Allo spegnimento del semaforo Rea scatta al meglio, mantenendo la testa e scappando in tandem insieme a un ottimo Lowes; le Ducati iniziano invece una gara di rimonta, mentre Cortese finisce a terra e perde la terza piazza. Nell’ultimo terzo di gara Lowes perde terreno e presta il fianco al rientro di Davies, che chiude secondo davanti al pilota Yamaha, ma nulla può nei confronti di Rea. Per Jonathan è il successo numero ottantasei in carriera, che acquista ulteriore valore perché consegna a Kawasaki la vittoria del titolo costruttori (oltre a quello piloti e quello riservato ai team).



Bautista recupera fino alla quarta posizione dopo una cattiva partenza, mentre la quinta posizione va a Leon Haslam al termine di una battaglia durata tutta la gara con Van Der Mark (6°) e Razgatlioglu, che commette un errore e finisce fuori pista. Il settimo posto va quindi a Baz, con Reiterberger, Laverty e Camier a chiudere le prime dieci posizioni. Undicesimo invece Razgatlioglu davanti a Marco Melandri; a punti anche Rinaldi, Kiyonari e Delbianco. Ritirati Sykes (caduto) e Mercado (problema tecnico), mentre Torres è stato vittima di un highside nel giro di ricognizione e non ha potuto prendere il via della gara.