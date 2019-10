QP Australia: Vietti e Foggia al via dalla top ten

Partiranno vicini, divisi da una sola casella in griglia. E’ l’esito della qualifica australiana con i due piloti Sky VR46 al via dal nono (Vietti) e decimo posto (Foggia), racchiusi in 89 millesimi. Celestino ha fermato il cronometro sull’1:40.061, preceduto da Romano Fenati e a circa un secondo dal poleman Marcos Ramirez (prima pole in carriera per lo spagnolo). Il rookie di Ciriè aveva già fatto bene nel primo turno della mattina, in una sessione caratterizzata da vento e temperature più basse, ha chiuso dodicesimo nella combinata, ottenendo il pass diretto per entrare in Q2. “Bene, una buona qualifica nel complesso – dice Vietti - siamo vicini ai primi e siamo pronti per domani. Sarà una gara di gruppo e dovremo essere agguerriti fin dalle prime curve per non perdere posizioni e finire nelle retrovie”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Dennis Foggia che scatterà dalla quarta fila (decimo). Il pilota romano ha stampato praticamente un tempo fotocopia al suo compagno di box (1:40.150). Ha confermato il buon trend del venerdì e nel primo turno della mattina (FP3), aveva messo a referto un buon quinto posto, poi nono nella classifica combinata, che gli ha permesso di entrare in Q2. Insomma, è arrivata la risposta che ci si aspettava da “The Rocket” e sembra abbastanza allineato in chiave previsioni gara con Celestino Vietti. “Non male – spiega Dennis - un buon feeling, una qualifica positiva e sono fiducioso per domani. Sarà una gara di gruppo, una lotteria fino all’ultima curva, ma possiamo fare bene”.

Nieto: “Siamo pronti, soddisfatto dal lavoro del Team”

La disamina del Team Manager Sky VR46 al termine delle qualifiche di Phillip Island. "Una giornata impegnativa – commenta Pablo - più che la pioggia, il vero problema è stato gestire il vento e le forti raffiche. Considerato questo, sono soddisfatto del lavoro fatto e del nono e decimo posto. Domani sarà una gara di gruppo, difficile, ma siamo pronti”.

