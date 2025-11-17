MotoGP già nel 2026: domani test LIVE su Sky Sport

Archiviata l'ultima gara del 2025 vinta da Bezzecchi, la MotoGP resta a Valencia per i primi test con vista sul 2026. Piloti in pista martedì 18 novembre dalle 10 alle 17 per una giornata da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Diverse le novtà: Alex Marquez proverà la Ducati GP25, mentre i due rookie Razgatlioglu e Moreira saranno in sella rispettivamente alla Yamaha Pramac e alla Honda Lcr. Assenti il campione del mondo Marc Marquez e Morbidelli