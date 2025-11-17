MotoGP già nel 2026: domani test LIVE su Sky Sport

MotoGP, test a Valencia verso il 2026: orari e programma in diretta su Sky Sportla guida
Archiviata l'ultima gara del 2025 vinta da Bezzecchi, la MotoGP resta a Valencia per i primi test con vista sul 2026. Piloti in pista martedì 18 novembre dalle 10 alle 17 per una giornata da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Diverse le novtà: Alex Marquez proverà la Ducati GP25, mentre i due rookie Razgatlioglu e Moreira saranno in sella rispettivamente alla Yamaha Pramac e alla Honda Lcr. Assenti il campione del mondo Marc Marquez e Morbidelli
La MotoGP non si ferma e dopo l'ultima gara del Mondiale 2025 vinta da Bezzecchi torna in pista. Martedì 18 novembre i piloti saranno impegnati sul circuito spagnolo per una giornata di test in vista del 2026 da vivere su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW: si parte alle ore 10, con la 1^ sessione che finirà alle 13. Dalle 14 nuovamente collegati dal 'Ricardo Tormo' per la seconda parte del test, che si concluderà alle 17. Per chi fosse fuori casa niente paura: skysport.it seguirà la giornata minuto per minuto con un liveblog dedicato.
Due rookie, assenti Marc Marquez e Morbidelli
Occhi puntati su Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira, gli unici due rookie della stagione 2026: i due campioni del mondo in carica (il primo Superbike, il secondo Moto2) saliranno in sella rispettivamente alla Yamaha Pramac e alla Honda del team Lcr. Assenti invece gli infortunati Marquez e Franco Morbidelli, con quest'ultimo che ha rimediato una frattura del quinto metacarpo della mano sinistra proprio nel GP Valencia. In casa Ducati sarà ancora in pista Nicolò Bulega.