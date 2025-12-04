Noah Dettwiler non correrà l'anno prossimo con il team Sic58. Lo ha annunciato lo stesso pilota svizzero con un comunicato pubblicato sui suoi social, in cui ha spiegato i motivi dietro a questa decisione. "La riabilitazione procede bene e sto facendo progressi importanti. Ero pronto a iniziare il nuovo campionato di Moto3 con la Sic58 Squadra Corse, ma l'incidente ha cambiato i miei piani per il futuro. Paolo Simoncelli mi ha detto di essere disposto ad aspettare la mia guarigione: ricambio il rispetto e la fiducia di Paolo nei miei confronti e lo ringrazio, ma al momento non è chiaro quando sarò completamente guarito e pronto. Non sarebbe giusto intraprendere un percorso così importante senza avere sufficienti certezze. Auguro di cuore a Paolo Simoncelli e alla SIC58 ogni successo per il futuro".