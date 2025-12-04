Offerte Sky
Moto3, Dettwiler rinuncia a correre con Sic58 nel 2026: "Non so quando sarà pronto"

moto3
©Getty

Noah Dettwiler ha comunicato la sua intenzione di rinunciare ad un posto nella Sic58 Squadra Corse per proseguire la riabilitazione dopo il grave incidente con Rueda avvenuto ad ottobre in Malesia

DETTWILER, LA FOTO CON IL PAPÀ IN SVIZZERA

Noah Dettwiler non correrà l'anno prossimo con il team Sic58. Lo ha annunciato lo stesso pilota svizzero con un comunicato pubblicato sui suoi social, in cui ha spiegato i motivi dietro a questa decisione. "La riabilitazione procede bene e sto facendo progressi importanti. Ero pronto a iniziare il nuovo campionato di Moto3 con la Sic58 Squadra Corse, ma l'incidente ha cambiato i miei piani per il futuro. Paolo Simoncelli mi ha detto di essere disposto ad aspettare la mia guarigione: ricambio il rispetto e la fiducia di Paolo nei miei confronti e lo ringrazio, ma al momento non è chiaro quando sarò completamente guarito e pronto. Non sarebbe giusto intraprendere un percorso così importante senza avere sufficienti certezze. Auguro di cuore a Paolo Simoncelli e alla SIC58 ogni successo per il futuro".

Dettwiler, dall'incidente al ritorno in Svizzera

La decisione di fare un passo indietro da parte di Dettwiler, dunque, nasce dalla volontà del pilota di recuperare pienamente dall'incidente in Malesia con Rueda. Lo svizzero, in quell'occasione, è stato tamponato ad altissima velocità dal campione del mondo Moto3, portando all'interruzione della gara con la bandiera rossa. Entrambi i piloti sono stati trasportati in ospedale, con Dettwiler che ha subito diversi interventi chirurgici. Dopo essere uscito dalla terapia intensiva il pilota elvetico è poi tornato in Svizzera a più di 10 giorni di distanza dall'incidente malese, per proseguire l'iter riabilitativo con l'obiettivo di un rientro alle corse che ad oggi non ha ancora una data prestabilita.

