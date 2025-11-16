Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo della Moto2, diventando il primo brasiliano ad aggiudicarsi il titolo iridato nel Motomondiale. Al pilota Italtrans - che poteva contare su un vantaggio quasi incolmabile in classifica - è bastato controllare nella gara di Valencia, chiudendo 11°. Costretto alla resa Manu Gonzalez, 2° in campionato e penultimo in Spagna dopo una corsa molto sofferta. Primo successo per Guevara, sul podio anche Holgado e Ortolà. A punti Vietti e Arbolino LA GARA DI MOTOGP LIVE

È finita con una punta di tristezza e sconforto, sentimenti contrastanti con la gioia del brasiliano che invece iniziava a sentire l’emozione del titolo, ormai vicino. Al 18° giro Manu Gonzalez ha gettato la spugna, gomme finite, la mano alzata a fare segno di passare a suoi avversari. Incluso Diogo Moreira che in quel momento ha iniziato a sciogliere la tensione che l’attanagliava. In realtà le speranze di Gonzalez erano appese a un filo: 24 punti da rimontare erano troppi, solo un miracolo avrebbe potuto rimetterlo in testa alla classifica.

Cavalcata trionfale Manu avrebbe dovuto vincere, ma già da alcune gare il suo ritmo era calato (l’ultima vittoria risale al Mugello). A Valencia è partito quinto e ha chiuso ventiduesimo, dopo essere rientrato a sostituire la gomma posteriore, per gli ultimi tre giri. In gara non ha mai brillato, come in prova e in qualifica. Altro passo rispetto a Diogo Moreira che ha acceso la sua rimonta da Silverstone, con un secondo posto, primo di una serie di nove podi (incluse 4 vittorie) che l’ha portato in testa alla classifica.

L'allievo di Alex Barros Moreira, originario di Garulhos, trasferitosi in Spagna spinto dal suo mentore e connazionale Alex Barros (ex classe 500 negli anni 90) è il primo campione del mondo brasiliano, nel Motociclismo. "Sono felicissimo non ho parole per descrivere ciò che provo” le sue prime parole. Martedì comincerà un nuovo capito della sua vita, quando salirà in sella alla Honda del Team Lcr per iniziare a correre in MotoGP.

Prima vittoria di Guevara, Vietti e Arbolino a punti La sua squadra Italtrans, che l’ha lanciato in Moto2, non è la sola a gioire perché Izan Guevara ha festeggiato la sua prima vittoria in Moto2 con il team Pramac, resistendo all’attacco di Daniel Holgado, miglior rookie dell’anno. A Vietti e Arbolino, gli unici italiani in gara, la parziale soddisfazione di aver superato nel finale Moreira che ha condotto una gara accorta, evitando con attenzione di prendersi dei rischi. Per la cronaca, Aron Canet ha subito due long lap di penalità per l’incidente da lui provocato al primo giro in cui sono rimasti coinvolti Munoz e Baltus (che ha però mantenuto il terzo posto in campionato, nonostante il ritiro forzato).

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP di Valencia