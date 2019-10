Caricasulo si assicura la pole per la gara di Supersport valevole per il titolo, in prima fila con lui anche Krummenacher e Cluzel. In Supersport 300 miglior tempo per Carrasco, Ieraci per la prima volta in prima fila. Il weekend del Qatar è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

