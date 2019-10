Sky VR46: luci a Sepang, un viaggio nella storia

Siamo in Malesia, per l’ultimo appuntamento del trittico extra-europeo. Un mix di culture, paesaggi contrastanti e variopinti: dalle foreste pluviali agli enormi grattacieli che fanno da contraltare alle abitazioni in legno. E’ il luogo della festa per Sky VR46 che un anno fa si laureò campione del Mondo con Pecco Bagnaia (terzo al traguardo). Una giornata memorabile che coincise anche con la prima affermazione in carriera per Luca Marini. Un viaggio nell’Asia sudorientale, dove realmente si è fatta la storia