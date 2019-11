La Yamaha Petronas inizia nel migliore dei modi il GP di casa, portando i suoi due piloti in testa alle Libere 1 di Sepang: 1° Quartararo, 2° Morbidelli. Il pilota francese di origini siciliane firma anche il nuovo record della pista in 1:59.027. Il campione del mondo Marquez piazza il 4° tempo davanti a Dovizioso. Rossi chiude 8°. La MotoGP torna in pista alle 8:05 per la seconda sessione di prove, da seguire LIVE su skysport.it