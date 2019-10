Da parte sua, arrivato a Sepang per il penultimo GP della stagione Lorenzo ribadisce quanto detto nelle scorse settimane: "La situazione è molto dura sia psicologicamente sia fisicamente. Non è facile recuperare, le cadute sono state molto violente, in più la moto 2019 mi dà sempre meno fiducia: con queste premesse non posso essere competitivo in questa stagione. Non sono a mio agio con la moto, questa è la verità. Lasciare la Honda? La mia risposta non cambia, ho 2 anni di contratto e voglio rispettarli, vado avanti con questo team".

Quali spiragli ha questa situazione, dunque? Quali sono le cause e quali le strade migliori da percorrere, per Lorenzo e la Honda? Il dibattito si è acceso a Paddock Live, facciamo il punto finale raccogliendo le analisi di Guido Meda, Carlo Pernat, Carlo Florenzano, Paolo Lorenzi e del giornalista spagnolo Manuel Pecino.