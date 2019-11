Dopo il trionfo di Dalla Porta in Moto3 e la conquista del titolo di Alex Marquez in Moto2, la domenica di Sepang entra nel vivo con la gara della MotoGP. Quartararo insegue il sogno di vincere la sua prima gara nella classe regina. Segui Il GP sul web con il liveblog di skysport.it, in tv diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno