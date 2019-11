Tragedia nell’Asian Talent Cup, campionato orientale che mette in luce i giovani talenti per il Motomondiale. Afridza Munandar, pilota indonesiano di appena 20 anni, è morto sulla pista di Sepang. Era terzo in campionato con due vittorie, di cui una conquistata proprio a Sepang nel primo dei due round (nell’altra gara sul circuito malese aveva chiuso al 2° posto). In totale quest’anno aveva collezionato sei podi. Era alla sua seconda stagione nell’Asian Talent Cup, nel 2018 da Rookie aveva fatto un podio a Buriram. Questa di Sepang era l’ultima prova dell’anno.