Sky VR46, QP Malesia: Vietti al via dalla seconda fila

Vietti colleziona un’altra prestazione da applausi e lo a fa a Sepang in un weekend di crescita costante, sessione dopo sessione. Celestino partirà dalla quinta casella in griglia con il tempo di 2:12.314, dietro ad Albert Arenas e a mezzo secondo dal poleman Marcos Ramirez. Il pilota piemontese ha confermato lo step delle FP3 di stamani, dove era riuscito a chiudere la classifica combinata con il quarto posto, davanti al campione del Mondo Lorenzo Dalla Porta. Il rookie di Ciriè è passato direttamente in Q2 e domani potrà attaccare il gruppo di testa sin dalla prima curva. “Una sessione positiva – spiega Vietti - nonostante qualche piccola sbavatura, abbiamo portato a casa una buona seconda fila. La condizione non era delle migliori: piovigginava, ma l’asfalto era asciutto. Siamo pronti per domani”.

Maggiori difficoltà per Dennis Foggia che non ha trovato il giusto feeling con la moto. Nel corso del Q1, “The Rocket” ha girato in scia ad Arbolino e Fenati ma non è bastato per entrare in Q2, domani prenderà il via dalla ventiduesima casella con il tempo di 2:13.227. Il pilota romano sarà chiamato a un’altra grande rimonta per venirne fuori dal traffico del gruppone e puntare alla zona punti. “Sicuramente una qualifica difficile – dice Dennis - dopo un venerdì di libere in salita. Continueremo a lavorare sui dati per trovare un buon compromesso alla guida e tentare una bella rimonta domani”.

Nieto: “Bravo Vietti, Foggia può rimontare”

Le impressioni del Team Manager Sky VR46 al termine delle qualifiche di Sepang. "Una sessione difficile da interpretare – commenta Pablo Nieto - ma siamo riusciti a fare una buona strategia e il quinto posto di Celestino è un buon risultato. Ha lavorato bene nelle libere ed è pronto per la gara. Peccato per Dennis invece, ma ha fatto già vedere altre volte che la domenica può recuperare e fare la differenza”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 3 novembre

Moto3 - Warm up, ore 01.40

Moto2 - Warm up, ore 02.10

Moto3 - Gara ore 05:00

Moto2 - Gara ore 06.20