Sky VR46 Uccio: "Si respira ancora l'emozione di quella vittoria"

Un anno fa, come oggi. O quasi. In realtà era il 4 novembre e Pecco Bagnaia diventava Campione del Mondo 2018 proprio al GP di Malesia, tappa vinta dal compagno di squadra Luca Marini. Uccio (Alessio Salucci VR46) ricorda: "Fu una grande emozione, ancora si respira nell'aria, Pecco era super nervoso ma ci stava era in ballo il campionato, fu nostro grazie al grande lavoro del Team". Luca Marini ammette: "Ci siamo impegnati tutti insieme anche condividendo i dati". Ora Bagnaia corre in MotoGP con Alma Pramac Racing e ricorda: "Fu una gara abbastanza difficile da gestire ma sapevo che ce l'avremmo fatta. Dopo tutto il lavoro non potevamo lasciarci sfuggire la tappa più importante".