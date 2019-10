Sky VR46, 2018 storia di una Malesia mondiale

Ricordando quel giorno di un anno fa. Nel weekend di Sepang, il Team torna nel posto dove ha coronato il sogno iridato nel 2018. E' stata una prima volta per tanti: per Sky VR46, per Pecco Bagnaia e per Luca Marini, alla sua prima affermazione in middle class

Nel giorno in cui Bagnaia si aggiudica il mondiale da terzo classificato, Maro prende parte alla festa da attore coprotagonista, vincendo il suo primo GP in Moto2. E’ un tripudio senza precedenti, una gioia condivisa proprio con tutti. Era il 4 novembre 2018. Oggi la storia si mischia con i ricordi, che scivolano via copiosamente come le lacrime di Pecco di quel giorno e l’emozione di tutto il Team dopo il traguardo. Sepang vista dal box era di una bellezza rara, mai così, era racchiusa nell'abbraccio finale di tutto lo staff.

Tutti sulla corda, con gli occhi incollati agli schermi fino alla bandiera a scacchi. E’ una data da cerchiare, roba da rivedere in loop fino all’abbraccio tra Valentino Rossi e Pecco Bagnaia. E’ il giorno in cui il sogno smette di essere tale e diventa sostanza e pura realtà. La prima volta per Sky VR46 sul tetto del Mondo, la prima volta per Pecco e anche per Luca Marini.