Sky VR46, tutte le sfumature di Sepang

Tre piloti a punti su quattro. E’ questo il bilancio del weekend malese che ha visto un super Vietti in lizza per la vittoria fino all’ultimo giro, il pilota piemontese ha poi tagliato il traguardo al quinto posto. Top ten per Luca Marini (decimo), con Nicolò Bulega che si conferma ancora in zona punti (dodicesimo), artefice di una buona rimonta. Lontano dalla zona calda Dennis Foggia (diciannovesimo) ma, pronto insieme al Team, a chiudere bene la stagione nell’ultimo appuntamento di Valencia del 17 novembre.

Anche il campionato Moto2 ha un nuovo padrone: è lo spagnolo Alex Marquez, al suo secondo titolo in carriera