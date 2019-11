Superbike 2020, tutte le novità in griglia

Archiviata la stagione 2019 per la Superbike è già tempo di tornare in pista. I test di Aragon del 13-14 novembre sono alle porte. Poi sarà la volta di Jerez tra in 27 ed il 29 del mese, prima della pausa invernale. Le sessioni pre-season spagnole saranno l’occasione per vedere cosa è cambiato nella griglia 2020

Tante le novità in griglia per il mondiale Superbike 2020 che partirà da Phillip Island il 1° marzo 2020 con il round d’Australia. Ecco cosa è cambiato e non è ancora finita.

Kawasaki – il top team KRT by Provec, reduce dal quinto mondiale piloti consecutivo con Jonathan Rea (17 vittorie e 34 podi nel 2019) e da altrettanti titoli costruttori con le “verdone” di Akashi, affianca al fenomeno nord irlandese Alex Lowes, terzo in classifica generale 2019 con la Yamaha factory (9 podi, ma zero vittorie). Il pilota inglese, appiedato da Crescent, va a sua volta a sostituire Leon Haslam, rientrato solo quest’anno nel giro del mondiale Superbike, dopo aver vinto il BSB 2018. Il team con base a Grannolers in Catalunya schiererà quindi nel 2020 il primo ed il terzo della stagione 2019, certamente una coppia top, forse la migliore dell’integra griglia, almeno sulla carta e stando ai numeri.

Detto del team factory di Kawasaki Heavy Industries, anche gli italianissimi Puccetti Racing (miglior Independent 2019) e Pedercini Racing presentano delle novità. Il primo affiderà la ZX10RR che era di Razgatlioglu a Xavi Fores che ritorna nel WSBK dopo una stagione di British Superbike con Honda, fiducioso di poter ritornare tra i top come aveva fatto con la Ducati del Barni Racing nel 2019. Il secondo affiancherà al confermato Torres, una seconda moto per il nostro Lorenzo Savadori, anche lui di rientro nel mondiale dopo le stagioni in Aprilia.