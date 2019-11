Superbike 2020, Haslam firma con la Honda Hrc

Va componendosi il roster piloti per la Superbike nel 2020. Dopo l'accordo con Alvaro Bautista, la Honda Hrc ufficializza l'ingaggio del secondo pilota: si tratta di Leon Haslam.

"Tornare in Honda è una grande sfida"

Il pilota britannico, 36enne, ritorna in Honda (dove aveva corso nei bienni 2008-09 e 2013-14) dopo 4 stagioni, divise tra Aprilia e Kawasaki, marca con cui ha gareggiato in Superbike nell'ultimo triennio. Dal palco del festival EICMA, Haslam commenta con entusiasmo la notizia: "Per me poter tornare in Honda e, soprattutto, come pilota della HRC, rientrata nel Mondiale con un team ufficiale, è come un sogno che diventa realtà". Il pilota guarda già alla prossima stagione: "È davvero emozionante essere coinvolti nel progetto, sto già aspettando il momento in cui potrò salire sulla moto e girare a Phillip Island, una delle mie piste preferite, per la prima gara. Non vedo l'ora di guidare la CBR1000RR-R. Una nuova moto significa ovviamente che dovremo affrontare una grande sfida, ma il progetto è valido e sappiamo tutti di cosa sono capaci Honda e HRC, i risultati che hanno raggiunto nel mondo delle corse parlano da soli. È una grande opportunità per me, e per questo sono pronto a dare il massimo. Per il team e per i nostri fan in tutto il mondo".

Le aspettative Honda: "Dovranno lottare per il titolo"

Anche Noriaki Abe, amministratore delegato di Honda, si dimostra soddisfatto dell'accordo. E non nasconde gli obiettivi per il 2020: "Siamo lieti di annunciare che abbiamo appena sistemato la formazione dei piloti, con Leon Haslam compagno di squadra con Alvaro Bautista. Mi aspetto di vederli in lotta per la vittoria".