Il pilota italiano si prepara ad affrontare per il secondo anno il Mondiale di Superbike con una Ducati Panigale V4 R: lo aspetta il Team Go Eleven, nel 2020 correrà al posto di Laverty

Il Team Go Eleven accoglie Michael Ruben Rinaldi, che a partire dal prossimo anno prenderà il posto di Eugene Laverty, passato alla BMW. Per il pilota italiano, che nel 2018 ha affrontato le tappe europee del campionato delle derivate di serie con il Team Junior Ducati, si tratta del secondo anno in sella a una Ducati Panigale V4 R.

L'obiettivo è chiaro: "Continuare a crescere, raggiungere buoni risultati ed essere più costante rispetto al 2018 - sottolinea Rinaldi - non vedo l'ora di iniziare i test a gennaio per prepararmi alla prima gara".

Denis Sacchetti, Team Manager Go Eleven, aggiunge: "Diamo il benvenuto a una giovane promessa italiana del Mondiale di Superbike. Il suo talento è evidente, al debutto ha quasi conquistato il podio confermando di avere un grande potenziale".