Dovizioso pronto per il gran finale a Valencia: "Punto a terminare la stagione con un buon risultato, sapendo di aver dato il massimo fino alla fine". Petrucci: "Dobbiamo ancora risolvere alcuni dettagli per poter essere più competitivi in gara"

Il circuito di Valencia segna l'epilogo del Motomondiale: Dovizioso è 2° a 139 punti da Marquez, dopo essersi arreso allo spagnolo nella battaglia per il titolo il ducatista vuole dare appuntamento ai propri tifosi al 2020 con un buon risultato, a dimostrazione del buon lavoro svolto quest'anno dal team. "Il circuito di Cheste non è mai stato troppo facile per noi, anche se è vero che l'anno scorso abbiamo ottenuto una bella vittoria in condizioni di pioggia, segno che tutto può accadere" - spiega Dovizioso - voglio finire la stagione con un buon risultato e con la consapevolezza di avere dato il massimo fino alla fine. Il livello del campionato è sempre più alto, e lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime tre gare fuori Europa, ma confido nel lavoro che stiamo facendo per chiudere il campionato in bellezza".

Petrucci: "Risolvere alcuni dettagli"

Ha forti motivazioni anche l'altro ducatista, Petrucci: "Per me questo weekend è molto importante, dopo una seconda parte di stagione piuttosto complicata voglio concludere l'anno con un buon risultato. Non credo che siamo così lontani, ma dobbiamo risolvere ancora alcuni dettagli per poter essere più competitivi in gara. Valencia è un circuito che mi piace, sono convinto che potremo fare bene".