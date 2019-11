Vinales: “Punto a vincere anche a Valencia”

“Sono molto contento di tornare a Valencia, sono in una buona condizione fisica e mentalmente sono positivo dopo la vittoria in Malesia. Stiamo lavorando molto bene con il team, tutto il duro lavoro fatto nel corso della stagione adesso sta dando i suoi frutti. Abbiamo trovato la formula giusta per continuare a sviluppare la moto per il 2020 ed è quello che stiamo facendo. Il mio obiettivo per questo weekend a Valencia è chiudere la stagione con un’altra vittoria o almeno salire sul podio, per essere la prima Yamaha nel Mondiale e raggiungere il terzo posto nella classifica generale. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per l’anno prossimo. Penso che la concorrenza sarà dura per questo GP a Valencia, lotteremo per la vittoria dall’inizio del weekend. Voglio dimostrare che siamo pronti a lottare per vincere”.