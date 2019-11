A Valencia, in una conferenza stampa straordinaria, Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro. Il 5 volte campione del Mondo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky, ha raccontato il proprio stato d'animo: "Una parte di me è triste, perché ho fatto questo lavoro per 30 anni. Questa è come una grande città, in cui crei molti legami e molte amicizie. Ho conosciuto tantissime persone. Questa adrenalina, questa voglia di vincere, mi mancherà tanto". Un momento a due facce per lo spagnolo: "L'altra parte di me è felice, libera dalla pressione della domenica mattina, dall'esigenza dello sport di alto livello. Questo mi farà sfruttare il tempo per fare cose che non ho fatto fino a ora, per vivere altre esperienze. Nella vita non ci sono solo le gare, esistono anche altre cose". Jorge ripercorrere la sua stagione, fino all'annuncio: "Il mio rapporto con Honda è cominciato male. In inverno ho avuto una lesione allo scafoide, e sono arrivato già in Qatar in pessima condizione fisica. Non mi piaceva questa Honda 2019, non offriva buona confidenza né una buona performance in velocità. Però abbiamo continuato a lavorare, e quando siamo riusciti a fare qualche progresso". Alcuni momenti sono stati decisivi: "Poi un'altra caduta forte, nei test di Montmelò poco dopo Assen. Senza quelle due cadute, forse ce l'avrei fatta a provare un'altra volta, a correre un altro anno. Però dopo Assen, ci ho provato fino alla fine, fino all'ultima gara. Ho capito che dopo aver vinto tanto, se non riesco a rimanere competitivo, non trovo motivazioni per correre e dare il massimo di me come ho sempre fatto".