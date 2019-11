5/35 ©Getty

Dopo il quarto posto nel Mondiale 125 del 2004, passa in 250 nel 2005. Per lui arriva un contratto con il team Fortuna Honda. Lo spagnolo non vince nessun Gp ma arriva secondo in Italia, Repubblica Ceca, Qatar e Comunità Valenciana, e sale sul terzo gradino del podio in Olanda e Australia. Al termine della stagione arriva quinto in classifica con 167 punti

