Durante le Libere 1 del GP di Valencia, la Ducati di Michele Pirro ha iniziato a prendere fuoco nella parte inferiore. Il pilota ha abbandonato la moto il prima possibile per consentire ai commissari di spegnere l'incendio tramite gli estintori. Il collaudatore di Borgo Panigale (wild card a Valencia) è poi tornato in pista per completare la sessione, chiusa al 14° posto

