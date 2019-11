Quartararo leader della prima giornata in pista a Valencia: "Dobbiamo ancora lavorare sul passo gara. Sarà interessante analizzare i dati di Vinales che avremo a disposizione". Sul ritiro di Lorenzo: "E' stato un esempio, per me, resterà per sempre una leggenda".

Quartararo apre la settimana di Valencia, ultima tappa del Motomondiale, al comando: è lui il migliore a termine delle prime due libere. "E' stata una giornata abbastanza positiva, sul time attack siamo andati bene ma dobbiamo ancora lavorare nel passo gara", spiega il Diablo. Chi temere di più? "Vinales e Marquez. In particolare sarà utile analizzare i dati di Vinales, capire se faccia scelte differenti anche nel setting della moto". Infine un saluto a Lorenzo, che ieri ha annunciato il ritiro: "Era un esempio per lo stile pulito con cui guidava le moto. Ha svolto un lavoro perfetto, vinto 5 Mondiali, quest'anno era in difficoltà ma non possiamo dimenticare cos'abbia fatto in passato. Per me resterà sempre una leggenda". Poche ore dopo l'annuncio, Quartararo aveva pubblicato un post sui social con una foto in cui compare al fianco di Lorenzo, accompagnata da poche parole: "Grazie, professore".