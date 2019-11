Venerdì nero per Rossi a Valencia. Il 'Dottore' è scivolato sia nella prima sia nella seconda sessione di Libere, chiudedo le prove al 14° posto. "Per fortuna Valentino non si è fatto nulla - commenta Maio Meregalli, team manager Yamaha -. La sua doppia caduta ci ha rovinato il programma della giornata, la temperatura può avere influito"

Il GP di Valencia domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)