Sky VR46, Valencia: Marini al via dalla seconda fila

Luca Marini aprirà la seconda fila nell’ultimo appuntamento conclusivo di Valencia 2019. Quarto tempo per il Maro che ha fermato il cronometro sull’1:34.646, davanti allo svizzero Thomas Luthi e a meno di due decimi dal poleman di giornata Jorge Navarro. Il fratello di Valentino ha dato un segnale importante nel corso delle QP, dopo che aveva concluso al tredicesimo posto le terze Libere di stamattina. Sarà lì, a ridosso della prima fila, pronto a giocarsi la gara con il gruppetto dei più veloci.

“Abbiamo messo in atto una buona strategia – dice Luca - e questo ci ha permesso di conquistare il quarto posto. Sapevamo che alcune gomme avrebbero potuto essere meno performanti di altre e i ragazzi al box erano pronti a cambiarle. Con il secondo treno mi sono trovato meglio e ho fatto un bel passo in avanti rispetto a ieri. Ci manca qualcosa nel T3, ma siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo posti. Domani mattina, sperando che le temperature non siano troppo rigide, proveremo qualcosa nel warm up per raccogliere ancora informazioni”.

Bulega: "Il feeling è buono"

Un lieve spavento e fortunatamente nulla più. Si è chiuso così il Q1 di Nicolò Bulega che è caduto in curva cinque a due minuti dal termine del turno, ovviamente senza conseguenze. La moto è stata rimessa a posto in tempi record dai meccanici che hanno permesso a Nicolò di fare il Q2, entrando dopo sette minuti dal via della sessione. Bulega scatterà dalla diciottesima casella con il tempo di 1:35.385, preceduto da Jake Dixon. “Mi aspettavo qualcosina in più dalla Q2 – commenta Nicolò - ma la caduta nel finale del Q1 ha complicato le cose. Abbiamo fatto un buono step in avanti dalle libere e il feeling nel complesso è buono. Tornato in pista, la moto non era al 100% per i postumi dell’incidente e non sono riuscito a migliorare”.

Nieto: “Gran lavoro dei tecnici sulla moto di Bulega”

La disamina del Team Manager Sky VR46 al termine delle QP di Valencia. “Qualifica movimentata – spiega Pablo Nieto - ma nel complesso buona. Nicoló ha fatto un importante passo in avanti rispetto alle libere e ha centrato la Q2. Peccato per la caduta nei minuti finali della Q1 ma grazie al gran lavoro di tutti i tecnici del Team è riuscito a disputare l’ultima parte della sessione. Bene Luca, ad un soffio dalla prima fila e competitivo per domani”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Domenica 17 novembre

Moto3 - Warm up, ore 08.20

Moto2 - Warm up, ore 08.50

Moto3 - Gara ore 11:00

Moto2 - Gara ore 12.20