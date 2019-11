Già leader delle prime due prove libere, Quartararo si conferma in vetta nel terzo turno. Alle sue spalle Marquez. Rossi si riscatta dopo le due cadute del venerdì, chiudendo con il 4° tempo. Dietro di lui Morbidelli, Vinales e i due ducatisti ufficiali. Nel finale caduta di Bagnaia all'uscita dai box: forte colpo alla testa e al polso della mano sinistra, Pecco portato in ospedale a Valencia per svolgere una TAC.

