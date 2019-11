Quartararo mette il proprio sigillo sull'ultimo GP della stagione conquistando la 6^ pole della carriera in MotoGP. E' il primo pilota Yamaha con 6 pole in un anno dal 2012, quando Lorenzo (che giovedì ha annunciato il ritiro) ne registrò 7. Alle spalle del Diablo Marquez e Miller, poi le Yamaha di Vinales e Morbidelli. 12^ casella per Rossi.

La gara domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472)