Domenica sera, al termine dell’ultimo Gran Premio, si è tenuta a Valencia la tradizionale serata di gala dedicata alle premiazioni dei piloti. Tra gli italiani anche Celestino Vietti Ramus che ha vinto il titolo di “Rookie of the year” Moto3 con Sky VR46. E’ la prima volta per il Team di Tavullia nella classe leggera, che aveva già festeggiato lo stesso risultato con Pecco Bagnaia in Middle class (2017)