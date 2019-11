Vietti, su la cresta. La metamorfosi di Celestino

In hotel a Tokyo, dopo il GP del Giappone, Celestino ha fatto una scommessa con il Team: "Se non vinco una gara da qui alla fine della stagione mi tagliate i capelli, altrimenti continuo a crescerli". Nelle ultime tre gare il rookie piemontese ha ben figurato ma non ha vinto, così all'interno del suo staff si sono improvvisati hairstylist, hanno immortalato il momento postandolo poi nella chat della scuderia. Vietti ha perso la scommessa con il suo box: non tagliava i capelli dall'inizio del Mondiale, esattamente dai primi test del 2019. Abbiamo ripercorso con una gallery fotografica i vari cambiamenti estetici del pilota Sky VR46