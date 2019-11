Non cambia il numero di round in programma il prossimo anno, nel Mondiale di Superbike: come per il 2019 sono previste 13 gare, che sarà possibile seguire in esclusiva su Sky Sport MotoGP e TV8. Cambia, però, lo scenario della seconda tappa in calendario: viene anticipato al weekend del 13-15 marzo il round in notturna di Losail, che aveva segnato l'epilogo dell'ultima stagione. Si partirà in Australia nel weekend dal 28 al 1 marzo, poi dunque spazio al Qatar, seguito dal primo round europeo, in programma a Jerez sul tracciato Angel Nieto dal 27 al 29 marzo. Per i tifosi italiani da segnare in agenda le date di Imola e Misano, rispettivamente in programma dal 22 al 24 maggio e dal 12 al 14 giugno, prima del mese di pausa. Dal 31 luglio al 2 agosto la new entry della stagione: la gara in Germania alla Motosport Arena Oschersleben. Per il gran finale si vola in Sud America: la battaglia per il titolo terminerà in Argentina al Circuito San Juan Villicum (9-11 ottobre).