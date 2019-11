20/24

I test di Jerez sono anche l'occasione per il debutto in MotoGP di Eric Granado. Il brasiliano, protagonista nel 2019 in MotoE, è il pilota scelto da team Avintia per sostituire Abraham (in attesa probabilmente di Zarco). Particolare il suo rito prima di entrare in pista: "benedice" la sua moto

VIDEO. Test Jerez. Granado "benedice" la moto al debutto