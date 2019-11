MotoGP LIVE, prima giornata di test a Jerez

In corso la prima giornata di prove a Jerez, che rientra nella seconda fase dei test MotoGP 2020. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della sosta invernale, c'è tempo fino alle 18 per girare in pista. Bagnaia salta la sessione, il polso sinistro non è ancora al 100% dopo l'incidente di Valencia. Alex Marquez per la prima volta al lavoro con la Honda ufficiale del fratello Marc (con una carena con i colori HRC)