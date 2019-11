Marco Melandri e #AccendiUnRicordo insieme contro l'Alzheimer e le malattie neurodegenerative: l'obiettivo è quello di raccogliere fondi a favore di Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus) e della sua rete di giovani ricercatori tramite la piattaforma internazionale di crowdfunding CharityStars, specializzata nel proporre all'asta oggetti ed esperienze con personaggi famosi e aziende per beneficenza. Melandri metterà all'asta un casco replica del suo X-lite X-803 con la grafica utilizzata durante il Mondiale di Superbike 2019, autografato in occasione dell'EICMA 2019. Appuntamento con l'asta dal 25 novembre al 10 dicembre, per partecipare basta andare sul sito www.charitystars.com/Melandri.

I dettagli del casco

Il casco X-803 è dotato del sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso di emergenza, di una visiera Dark con dispositivo Double Action, di un sistema di ventilazione RAF (Racing Air Flow) ed un'imbottitura interna di conforto Carbon Fitting Racing Experience.