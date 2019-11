Il giorno dopo l’intervento alla spalla destra, Marc Marquez ha pubblicato una foto su Instagram per tranquillizzare i tifosi sul buon esito dell’operazione: "Buongiorno a tutti! Sono più o meno sveglio! L’operazione è andata bene e adesso sono desideroso di iniziare il recupero! Grazie mille a tutti per i messaggi di supporto!". Il pilota dovrebbe essere dimesso entro le prossime 48 ore, per poi iniziare il suo recupero a Cervera in vista dei test di Sepang in programma a inizio febbraio 2020