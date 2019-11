A stagione finita e dopo gli ultimi test della stagione a Jerez, Marc Marquez è stato operato alla spalla destra, all’Ospedale Universitario Dexeus-Quiron di Barcellona. L’intervento è stato eseguito dall’equipe dell’ICATME (Istituto catalano di traumatologia e medicina dello sport) del dottor Xavier Mir coadiuvato da Victor e Teresa Marlet. “Dopo aver provato un po’ di disagio con la sua spalla destra, e dopo l’incidente di lunedì ai test di Jerez, il pilota della Repsol Honda Team ha optato per l’operazione come misura preventiva al termine di una visita medica. L'operazione - spiegano in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della scuderia - è simile a una quella eseguita sulla spalla sinistra al termine del 2018 ma di natura meno invasiva". Il pilota sarà dimesso entro le prossime 48 ore. "Comincerà con il suo recupero e allenamento invernale in preparazione ai test di Sepang nella sua Cervera".