Il programma

Rossi ha provato la Ferrari 488 GT3 in un test dello scorso ottobre a Misano, poi c'è stato il primo shakedown privato a Yas Marina. Oggi, dalle 14 (italiane, le 17 locali) il primo turno di prove libere (180 minuti) Venerdì 13 dicembre qualifiche in programma dalle 14 (sempre italiane), mentre la gara scatterà sabato 14 dicembre quando in Italia saranno le 6:30. La 12 Ore di abu Dhabi è divisa in due turni di gara da 6 ore ciascuno.