Non bastava farsi una giornata sulla Mercedes di Hamilton, assolutamente no, per Valentino Rossi l’amore per le quattro ruote è qualcosa che si porterà dentro anche e sopratutto dopo la lunga stagione della moto. Il suo sogno un giorno è correre la 24 ore di Le Mans, ma succederà quando non sarà più in pista in moto. Fino allora, Rossi sfrutterà le occasioni per correre con le GT e la 12 ore del Golfo di Abu Dhabi è una gara perfetta per prepararsi alla prossima carriera su quattro ruote. Insieme a lui, sulla Ferrari 488 GT3 preparata da Kessel Racing si alterneranno alla guida il fratello Luca Marini e il collaboratore, amico, di una vita Alessio Salucci. La 12 ore del Golfo di Abu Dhabi è una gara endurance un po' atipica. I piloti infatti non corrono 12 ore consecutivamente, ma fanno due manche da 6 ore. È una particolarità di questa gara, un modo evidentemente per far rimanere in gara il più grande numero di piloti possibile, anche quelli magari che danneggiano la macchina in gara 1 e possono avere il tempo di sistemare l’auto nelle tre ore di pausa. La griglia di gara 1 è determinata dalla somma dei migliori tempi della qualifica, ma attenzione non sarà il miglior tempo di uno dei piloti dell’equipaggio a valere, bensì la somma dei tre tempi dei tre piloti. Per gara due, la griglia invece viene determinata dall’ordine d’arrivo di gara 1. Particolarità di questa gara a parte, come sempre nell’endurance conta la velocità, la massima concentrazione e la fortuna che incide non poco in una gara di 12 ore con trenta piloti in lista. Su Skysport.it potrete seguire in tempo reale la cronca dell'evento con le immagini che verranno trasmesse in live streaming sul canale You Tube della manifestazione.

Gli orari del weekend

Giovedì 12 dicembre

12:00 – 12: 45 – Driver debriefing

14:00 – 17:00 – Prove Libere 1 (180 minuti)





Venerdì 13 dicembre

6:30 – 7:20 – Prove Libere 2 (50 minuti)

7:30 – 8:20 – Prove Libere 3 (50 minuti)

8:30 – 9:20 – Prove Libere 4 (50 minuti)

14:00 – 14:15 – Qualifiche 1 (15 minuti)

14:30 – 14:45 – Qualifiche 2 (15 minuti)

15:00 – 15:15 – Qualifiche 3 (15 minuti)



Sabato 14 dicembre

6:30 – 12:30 – Gara prima parte (6 ore) - diretta Skysport.it

14:30 – 21:30 - Gara seconda parte (6 ore) - diretta Skysport.it