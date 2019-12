Si sono concluse le prove libere a Yas Marina, dove è in corso il weekend della 12 Ore di Abu Dhabi. Fari puntati su grandi protagonisti di oggi e di ieri del Motomondiale, come Valentino Rossi e Loris Capirossi, entrabi a bordo di una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Il Dottore, che nel suo equipaggio ha il fratello Luca Marini (pilota Moto2 dello Sky VR46) e Uccio Salucci, direttore sportivo della VR46 Academy. Rossi ha chiuso le qualifiche con il 6^ assoluto e 2^ di categoria, con la la griglia provvisoria che vede la macchina numero 46 partire dalla settima posizione.



"Sono contento di essere qui, bel paddock, diverso dalle moto. Bello fare un evento così a fine stagione, mi piace correre in macchina - ha commentato Marini - . Appena sono salito sulla macchina mi ha sorpreso la frenata, perché devi caricare tanto il pedale del freno. Mi manca un po’ di fiducia nella macchina nei punti veloci. Rossi va molto forte, mi ha dato diversi consigli anche se ci confrontiamo su tutto e ci aiutiamo a vicenda. La tensione è minore del motomondiale perché qui ci sono meno aspettative ma la prima volta che sono salito in macchina, forse ero addirittura più teso di quando scendo in pista con la moto. Per me è la prima gara endurance, saranno tante gare in una con dei turni di 1 ora e un quarto, mentre nelle moto vai sempre al massimo nei quaranta minuti di gara. Qui invece ci vuole rispetto per la macchina perché la devono guidare anche gli altri”.