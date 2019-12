12 ore del Golfo di Abu Dhabi, sesto tempo per Rossi nella FP3

Valentino Rossi protagonista nelle prove libere della 12 ore del Golfo di Abu Dhabi, in corso sul circuito di Yas Marina. Il campione di Tavullia si è alternato alla guida della Ferrari 488 GT3 del team Kessel con il fratello Luca Marini e l'amico Alessio "Uccio" Salucci. Rossi ha chiuso l’ultima sessione di prove libere in 2.11.664. Si tratta del sesto tempo assoluto, il secondo della categoria. Marini ha corso invece in 2.12.131 con 14 giri, mentre Salucci in 2.13.776 con 16 giri senza essere riuscito però a fare il time attack per colpa di una bandiera rossa. Nel pomeriggio, dopo la FP4, previste le tre sessioni di qualifiche da quindici minuti ciascuna. La gara invece si svolgerà nella giornata di sabato. Su Skysport.it potrete seguire in tempo reale la cronaca della gara con le immagini che verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube della manifestazione.

Gli orari del weekend

Venerdì 13 dicembre

14:00 – 14:15 – Qualifiche 1 (15 minuti)

14:30 – 14:45 – Qualifiche 2 (15 minuti)

15:00 – 15:15 – Qualifiche 3 (15 minuti)



Sabato 14 dicembre

6:30 – 12:30 – Gara prima parte (6 ore) - diretta Skysport.it

14:30 – 21:30 - Gara seconda parte (6 ore) - diretta Skysport.it