C'era una volta l'america(no): Eddie Lawson

L'esordio in 500 al fianco di Roberts

La prima stagione di Lawson nel Mondiale 500 è il 1983, corre come compagno di Kenny Roberts nel team Yamaha Agostini. Il ricordo che più mi viene in mente di quell'anno è l'inutile tentativo di Roberts di farlo tornare nel gruppetto dei primi rallentando il ritmo nel duello con Spencer e l'incapacità, quella volta, di Eddie di essere abbastanza veloce da regalare il titolo al compagno che perde per due soli punti. Roberts si ritira e in Yamaha come compagno di Lawson arriva Virginio Ferrari (finchè non litigherà con Agostini). Il 1984 è l'anno dell'ultimo titolo di Angel Nieto, il dodicesimo più uno (in 125), e del ritiro di Barry Sheene.

Dal derby con Spencer ai primi titoli mondiali

Lawson, mai troppo spettacolare o aggressivo, guida benissimo. È elegante, pulito, è bello da vedere guidare così di fino, sembra che vada piano, ma poi è sempre tra i migliori e vince il primo titolo. Già si guadagna il suo soprannome: "Steady Eddie", un po' come Eddie sempre in piedi. Infatti sbaglia e cade pochissimo. Il derby con Spencer è nel pieno del suo svolgimento. Nel 1985 Freddie vince 500 e 250, Eddie finisce secondo, ma insomma è lì, c'è. Tanto che nel 1986 torna ed essere il campione della 500. Con 7 vittorie sbaraglia tutti, ma nell'87 lo battono sia Wayne Gardner, sia Randy Mamola e chiude terzo quella stagione.

L'approdo in Cagiva

Ma nell'88 vince di nuovo 7 GP e il titolo: sembra l'uomo della Yamaha e degli anni pari, invece lui va alla Honda e vince anche il titolo del 1989. Nel 1990 torna alla Yamaha, Team Roberts, ma nelle prove del sabato di Laguna Seca un errore di un meccanico che non gli mette le coppiglie alle pastiglie dei freni anteriori, lo porta ad una caduta seria, anche se non disastrosa: si frattura un tallone, salta qualche gara e decide di passare alla Cagiva. Vale la pena di ricordare ciò che disse allora riferendosi al meccanico sbadato "beh, vorrà dire che un errore così non lo farà mai più…".

Il passaggio in Cagiva è clamoroso ed eccitante. Lui, anche se schivo e chiuso, si trova bene con l'esuberanza dei fratelli Claudio e Gianfranco Castiglioni, con un team manager come Carlo Pernat. La sua prima richiesta è di poter cambiare le tute, che secondo lui sono bruttissime da vedere. Poi comincia a fare il suo lavoro: sviluppa, anche con un aiuto della Yamaha che apprezzerebbe avere un altro antagonista di livello in quegli anni di dominio di Rainey e porta la moto italiana a fare bene, prende un podio a Misano e finisce sesto nel Mondiale.