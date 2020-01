Il 20 gennaio 2020 ne avrebbe compiuti 33, un numero importante, legato a molti aspetti della nostra cultura, ma come ormai da 9 anni, Marco Simoncelli non ci sarà. O meglio, ci sarà, ma non fisicamente. Lui che aveva un modo così fisico, tattile di stare con la gente: era abbraccioso, dava pacche, tendeva la manona. Soprattutto ti abbracciava. Ecco lì, che non c'è più, lo si sente tanto, tantissimo, magari con un po’ meno violenza col passare del tempo, ma con la stessa assolutezza e profondità, con la stessa disarmante certezza. Eppure spesso Marco per me c'è: nei discorsi quando lo ricordiamo, quando ce lo raccontiamo, quando immaginiamo come sarebbe stato il motociclismo se lui ci fosse stato, come sarebbe andata a finire con Marquez, se e quanto avrebbe vinto… Invece tutto finisce quel 23 ottobre del 2011 al secondo giro del Gran Premio della Malesia a Sepang, sul circuito che si chiama SIC, Sepang International Circuit, quello dove ha vinto il suo titolo con la Gilera 250, quello dove per la prima volta è stato il più veloce nella MotoGP nei test invernali. Quello dove Marco, almeno il pilota, si è fermato.