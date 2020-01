Giovedì 23 gennaio è in programma l'unvelling della moto della casa di Borgo Panigale per la prossima stagione. Di seguito il programma completo della serata e come seguirla su Sky con il liveblog, la diretta streaming, le interviste e fino allo speciale delle 23 su Sky Sport MotoGP

La Ducati è il primo team di MotoGP a presentare la nuova moto per il 2020. Il team di Borgo Panigale mostra la nuova monoposto al pubblico il 23 gennaio. Un passo importante verso l'avvio della nuova stagione, che avrà inizio con il GP d'Australia, in programma nel weekend tra il 6 e l'8 marzo.

Quando verrà presentata la nuova moto?

Il team e la nuova Ducati verranno presentati a Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore a Bologna giovedì 23 gennaio con diretta streaming su skysport.it. L’obiettivo è ovviamente quello di fornire ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci una moto in grado di lottare per il Mondiale, come accaduto nel 2017, quando 'Dovi' si è giocato il titolo iridato con Marc Marquez fino all'ultimo GP a Valencia. Lo speciale dedicato all’evento sarà visibile anche su Sky Sport MotoGP alle 23.

Dove vedere la presentazione in streaming? Sul sito di Sky Sport

Sul sito skysport.it vi racconteremo in tempo reale, in streaming e non solo, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova creatura della casa di Borgo Panigale. Dalla cronaca alle prime immagini e fino alle dichiarazioni dei protagonisti, raccolte dai nostri inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, così da proiettarvi nel mondo Ducati e farvi respirare già l'aria del nuovo Mondiale MotoGP, che avrà ufficialmente inizio con il GP del Qatar, in programma l'8 marzo.

Il programma della serata e la copertura di Sky

La Ducati effettuerà un primo unveiling, alla presenza dei soli organi di informazione, tra le 17 e le 18. Successivamente, intorno alle 20, è previsto l'inizio della presentazione vera e propria, con unvelling della Desmosedici 2020 davanti a tutti gli ospiti Ducati. Su skysport.it seguiremo tutta la giornata con un liveblog, che dalle 20, con l'inizio della presentazione ufficale, verrà affiancato dalla diretta streaing dell'evento. Durante la serata sono previsti collegamenti e interviste dei nostri inviati, da poter seguire su SkySport24. Da non perdere poi alle 23 lo speciale sulla presentazione in programma su Sky Sport MotoGP.

Il programma della giornata Ducati:

17:00 – 18:30 Media Activities with riders and management

18:30 – 19:00 Arrivo ospiti sponsor e registrazione

19:00 – 19:30 Aperitivo di benvenuto

19:30 – 22:00 Presentazione Mission Winnow Ducati Team e cena

Ducati in pista per i test

La presentazione sarà l'occasione giusta per apprezzare la nuova livrea della Ducati, mentre per conoscere al meglio la nuova moto bisognerà attendere il primo dei test invernali in programma a Sepang. Questo il programma:

- Sepang, Malesia (Shakedown test): 2-4 febbraio 2020

- Sepang, Malesia: 7-9 febbraio 2020

- Losail, Qatar: 22-24 febbraio 2020